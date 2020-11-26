В Тверской области рассказали об инвестпроектах новой ТОСЭР

Короткая ссылка
В Тверской области на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ведутся работы по реализации пяти инвестиционных проектов с созданием более 1 тыс. рабочих мест.
В Тверской области рассказали об инвестпроектах новой ТОСЭР
  • ©region.tver.ru

Как сообщает tverigrad.ru, предполагаемый объём инвестиций — свыше 14,5 млрд рублей. Запланировано развитие более 14 предприятий МСБ.

«Цель проекта — диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест», — заявил губернатор области Игорь Руденя.

Одной из самых главных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30 до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога.

Ранее, по сообщениям НСН, власти Москвы рассказали об инвестициях резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить