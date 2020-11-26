В Тверской области рассказали об инвестпроектах новой ТОСЭР
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Как сообщает tverigrad.ru, предполагаемый объём инвестиций — свыше 14,5 млрд рублей. Запланировано развитие более 14 предприятий МСБ.
«Цель проекта — диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест», — заявил губернатор области Игорь Руденя.
Одной из самых главных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30 до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога.
Ранее, по сообщениям НСН, власти Москвы рассказали об инвестициях резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва».