В Тверской области рассказали об инвестпроектах новой ТОСЭР

В Тверской области на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) ведутся работы по реализации пяти инвестиционных проектов с созданием более 1 тыс. рабочих мест.

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Как сообщает tverigrad.ru, предполагаемый объём инвестиций — свыше 14,5 млрд рублей. Запланировано развитие более 14 предприятий МСБ. «Цель проекта — диверсификация экономики, создание новых конкурентоспособных производств и новых рабочих мест», — заявил губернатор области Игорь Руденя. Одной из самых главных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30 до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога. Ранее, по сообщениям НСН, власти Москвы рассказали об инвестициях резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва».