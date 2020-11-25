В Татарстане введут особый противопожарный режим с 20 декабря

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В Татарстане планируют ввести особый противопожарный режим с 20 декабря, чтобы обеспечить безопасность проведения новогодних мероприятий.
В Татарстане введут особый противопожарный режим с 20 декабря
  • Reuters

Об этом сообщает inkazan.ru. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров республики.

В частности, будет запрещено использовать пиротехнические изделия в пределах 500 метров от объектов промышленности и транспортной инфраструктуры и 50 метров от жилых домов, объектов с массовым пребыванием людей и автодорог. Разрешено использовать бенгальские огни и хлопушки.

Действие особого противопожарного режима продлится до 10 января.

Ранее сообщалось, что в Крыму отменили особый противопожарный режим, действовавший с 10 апреля.

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