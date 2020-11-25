Международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму пройдёт 26—27 ноября в Москве.

Об этом сообщает ОТР.

Организатором является Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Среди участников — журналисты, эксперты, представители зарубежных электронных СМИ, силовых структур.

Конференцию откроют председатель правления IATR, руководитель дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России Леонид Млечин и заместитель директора дирекции информационного вещания телеканала ОТР Юлия Ермилова.

На мероприятии рассмотрят такие темы, как изменение вектора журналистики в антитеррористической борьбе; киберугрозы и современные вызовы информационной безопасности; журналистика расследований.