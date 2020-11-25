В Крыму рассказали о работе Центра управления регионом. Он открылся в Симферополе.

Об этом сообщает «Крым 24».

Задача ЦУРа — с помощью новых цифровых технологий координировать ведомства и учреждения для эффективной работы с обращениями и жалобами граждан, оптимизировать алгоритм реагирования на них и разрешения возникших ситуаций.

«Центр оборудован технически. Коллектив профессиональный. Должны повыситься качество и скорость обращения граждан», — цитирует издание главу РК Сергея Аксёнова.

Центр — аналог МФЦ в Москве, в нём применены те же технологии.

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