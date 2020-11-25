Москалькова осмотрела новые автозаки для обвиняемых и осуждённых

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова осмотрела образцы новых автозаков, предназначенных для осуждённых и обвиняемых в уголовных преступлениях.

«Очень важно, чтобы обвиняемые и подозреваемые перевозились в условиях человеческих», — сказала она RT.

Омбудсмен отметила, что новый модернизированный полицейский автозак оснащён мягкими сиденьями.

В то же время она обратила внимание на отсутствие биотуалетов и напомнила о соответствующих жалобах заключённых столичных СИЗО, этапирование которых в суды занимает несколько часов.

В свою очередь, начальник управления спецучреждений и охранно-конвойной службы МВД России Олег Извозчиков указал на увеличение площади личного пространства в представленном образце.

В старом автозаке, по его словам, было 0,32 кв. м на одного человека в одиночном боксе и 0,27 кв. м на человека в общей камере машины.

«В новом опытном образце не менее 0,6 кв. м (в одиночном боксе. — RT), а в общей камере — не менее 0,4 кв. м (на человека. — RT)», — сказал он RT.

Извозчиков пояснил, что биотуалеты отсутствуют, поскольку машины предназначены для транспортировки на короткие расстояния.

Представитель ведомства пообещал рассмотреть замечания Москальковой.

Российскому омбудсмену были представлены и образцы автозаков ФСИН, предназначенных для перевозки заключённых на дальние расстояния, в том числе и автомашина повышенной проходимости.

Площадь личного пространства в них также увеличена, и они оборудованы биотуалетами.

Однако уполномоченный по правам человека заметила, что высота кузова автозака всего 170 см, а этого, по её словам, для рослых людей недостаточно.

Кроме того, Москалькова посоветовала удлинить подножку для заключённых так, чтобы она достигала земли.

Новые автозаки МВД и ФСИН оборудованы кондиционерами и отопительными установками.