В Движении автомобилистов России оценили предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права.

«Я думаю, это правильно. Требования абсолютно справедливые. Что касается ремня, мне кажется, это хорошая встряска для человека, он это запомнит. Я поддерживаю такой подход. Не пристегнулся — значит, не усвоил самого главного. Это такая ошибка, которая должна серьёзно наказываться», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, если на экзамене человек допускает нарушения, за которые предусмотрено лишение прав, то автоматически экзамен следует считать несданным. В частности, пояснил эксперт, это выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора.

«На мой взгляд, любое грубое нарушение означает, что человек чего-то не понял за время обучения. Значит, ему надо подучиться ещё», — добавил Похмелкин.

Ранее сообщалось, что в России могут пересмотреть перечень грубых ошибок в экзамене на водительские права, за любую из которых кандидат получает неудовлетворительную оценку.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал внесение изменений в правила сдачи экзамена на права.