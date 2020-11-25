В Тверской области неизвестные устроили погром и ограбили храм
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- РИА Новости
Об этом сообщает Tverigrad.ru.
«Злость их была неимоверна, искурочили всё, что могли. Их целью был ящик для пожертвований, внутри которого находился небольшой сейф. Громили его кувалдой», — цитирует издание источник.
Добычей вандалов стала сумма в 5 тыс. рублей.
Заявление в полицию написано.
8 апреля kp.ru сообщал, что полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в вандализме в храме на Васильевском острове.