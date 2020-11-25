В Тверской области неизвестные устроили погром и ограбили храм

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В Старицком районе Тверской области неизвестные устроили погром и ограбили часовню Иоанна Предтечи.
В Тверской области неизвестные устроили погром и ограбили храм
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tverigrad.ru.

«Злость их была неимоверна, искурочили всё, что могли. Их целью был ящик для пожертвований, внутри которого находился небольшой сейф. Громили его кувалдой», — цитирует издание источник.

Добычей вандалов стала сумма в 5 тыс. рублей.

Заявление в полицию написано.

8 апреля kp.ru сообщал, что полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в вандализме в храме на Васильевском острове.

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