В Тверской области неизвестные устроили погром и ограбили храм

В Старицком районе Тверской области неизвестные устроили погром и ограбили часовню Иоанна Предтечи.

Об этом сообщает Tverigrad.ru.

«Злость их была неимоверна, искурочили всё, что могли. Их целью был ящик для пожертвований, внутри которого находился небольшой сейф. Громили его кувалдой», — цитирует издание источник.

Добычей вандалов стала сумма в 5 тыс. рублей.

Заявление в полицию написано.

8 апреля kp.ru сообщал, что полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в вандализме в храме на Васильевском острове.