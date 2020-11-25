Песков прокомментировал сообщения о состоятельной «знакомой» Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что никогда не слышал о Светлане Кривоногих, которую в СМИ назвали знакомой президента России Владимира Путина.

«Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счёт. Меня спрашивали об этой фамилии, я никогда об этом не слышал, ничего не знаю», — ответил представитель Кремля на вопросы журналистов.

Он отметил, что не читал соответствующие материалы СМИ.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у главы государства есть знакомая, которую зовут Светлана Кривоногих и которая владеет элитной недвижимостью в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.