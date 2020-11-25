В АТОР прокомментировали новые ограничительные меры в Турции

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Турции.
В АТОР прокомментировали новые ограничительные меры в Турции
  • Reuters

«Известие об этом вызвало беспокойство у наших туристов. Но, как выяснилось, иностранцам не требуется соблюдать комендантский час. И хотя в ресторанах не посидишь, всё же есть возможность погулять, купить продукты навынос и, возможно, поужинать у себя в номере», — заявила она в беседе с НСН.

Что касается Сербии, где усилили контроль за соблюдением масочного режима и ввели ряд ограничений, то, по словам Ломидзе, это не помешает туристам.

«Это ещё одно зарубежное направление, которое пользуется повышенным спросом ввиду практически полного отсутствия Европы на туристической карте в этом году», — сказала эксперт.

Она отметила, что в Сербию в основном приезжают на уикенд, это культурный, познавательный отдых. Несмотря на усиление ограничений, как минимум по Белграду погулять будет можно.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.

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