В АТОР прокомментировали новые ограничительные меры в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Турции.

«Известие об этом вызвало беспокойство у наших туристов. Но, как выяснилось, иностранцам не требуется соблюдать комендантский час. И хотя в ресторанах не посидишь, всё же есть возможность погулять, купить продукты навынос и, возможно, поужинать у себя в номере», — заявила она в беседе с НСН.

Что касается Сербии, где усилили контроль за соблюдением масочного режима и ввели ряд ограничений, то, по словам Ломидзе, это не помешает туристам.

«Это ещё одно зарубежное направление, которое пользуется повышенным спросом ввиду практически полного отсутствия Европы на туристической карте в этом году», — сказала эксперт.

Она отметила, что в Сербию в основном приезжают на уикенд, это культурный, познавательный отдых. Несмотря на усиление ограничений, как минимум по Белграду погулять будет можно.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.