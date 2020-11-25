В Ставропольском крае оценили реализацию федерального проекта по развитию внутреннего туризма

Короткая ссылка
В Ставропольском крае прокомментировали реализацию федерального проекта по развитию внутреннего туризма. 36 млрд рублей на развитие внутренних курортов будет выделено по программе.
В Ставропольском крае оценили реализацию федерального проекта по развитию внутреннего туризма
  • © izusek
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Нацпроект появился не случайно, коронавирус нас заставил задуматься о курортах нашей страны, найти возможности развить наши курорты. Мы одни из первых вошли в этот проект», — цитирует издание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

По словам Владимирова, результаты рассмотрения пока не утверждены, но Ставрополье прошло предварительную защиту. На полученные средства планируется обустройство Новопятигорского озера, озёр в Ессентуках и Кисловодске. Также планируется построить два въезда в город Кисловодск (западный и северный обходы), три развязки в Пятигорске.

«Таких проектов на сегодняшний день у нас 43», — говорит глава региона.

К реализации проекта власти планируют приступить в 2022 году, готовится документация.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым получит 16 млрд рублей на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить