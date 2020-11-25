В Ставропольском крае оценили реализацию федерального проекта по развитию внутреннего туризма

В Ставропольском крае прокомментировали реализацию федерального проекта по развитию внутреннего туризма. 36 млрд рублей на развитие внутренних курортов будет выделено по программе.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Нацпроект появился не случайно, коронавирус нас заставил задуматься о курортах нашей страны, найти возможности развить наши курорты. Мы одни из первых вошли в этот проект», — цитирует издание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

По словам Владимирова, результаты рассмотрения пока не утверждены, но Ставрополье прошло предварительную защиту. На полученные средства планируется обустройство Новопятигорского озера, озёр в Ессентуках и Кисловодске. Также планируется построить два въезда в город Кисловодск (западный и северный обходы), три развязки в Пятигорске.

«Таких проектов на сегодняшний день у нас 43», — говорит глава региона.

К реализации проекта власти планируют приступить в 2022 году, готовится документация.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым получит 16 млрд рублей на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году.