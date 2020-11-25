В Ставропольском крае оценили реализацию федерального проекта по развитию внутреннего туризма
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Об этом сообщает newstracker.ru.
«Нацпроект появился не случайно, коронавирус нас заставил задуматься о курортах нашей страны, найти возможности развить наши курорты. Мы одни из первых вошли в этот проект», — цитирует издание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.
По словам Владимирова, результаты рассмотрения пока не утверждены, но Ставрополье прошло предварительную защиту. На полученные средства планируется обустройство Новопятигорского озера, озёр в Ессентуках и Кисловодске. Также планируется построить два въезда в город Кисловодск (западный и северный обходы), три развязки в Пятигорске.
«Таких проектов на сегодняшний день у нас 43», — говорит глава региона.
К реализации проекта власти планируют приступить в 2022 году, готовится документация.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым получит 16 млрд рублей на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году.