В Госдуме прокомментировали предложение упростить получение пособий на детей

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал сообщение о том, что Минэкономразвития России разработало законопроект, согласно которому родители смогут не собирать справки для получения пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.

В беседе с Newinform он отметил, что отвечать за такую процедуру станет государственный аппарат на основе компьютерных интернет-технологий.

«Соответственно, он не будет принимать решение, это будет происходить в автоматическом режиме. Как только в его регламенте будет набор определённых документов, решение об этих выплатах будет принято автоматически», — сказал Фёдоров.

По его мнению, это повысит надёжность и безопасность.

Ранее газета «Известия» сообщала, что проект закона предполагает самостоятельную проверку органами власти документов, предоставленных гражданами.