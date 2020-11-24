В Госдуме прокомментировали предложение упростить получение пособий на детей

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал сообщение о том, что Минэкономразвития России разработало законопроект, согласно которому родители смогут не собирать справки для получения пособий по уходу за ребёнком и единовременной выплаты при рождении.
В Госдуме прокомментировали предложение упростить получение пособий на детей
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

В беседе с Newinform он отметил, что отвечать за такую процедуру станет государственный аппарат на основе компьютерных интернет-технологий.

«Соответственно, он не будет принимать решение, это будет происходить в автоматическом режиме. Как только в его регламенте будет набор определённых документов, решение об этих выплатах будет принято автоматически», — сказал Фёдоров.

По его мнению, это повысит надёжность и безопасность.

Ранее газета «Известия» сообщала, что проект закона предполагает самостоятельную проверку органами власти документов, предоставленных гражданами.

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