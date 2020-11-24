В Госдуме прокомментировали предложение упростить получение пособий на детей
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- РИА Новости
В беседе с Newinform он отметил, что отвечать за такую процедуру станет государственный аппарат на основе компьютерных интернет-технологий.
«Соответственно, он не будет принимать решение, это будет происходить в автоматическом режиме. Как только в его регламенте будет набор определённых документов, решение об этих выплатах будет принято автоматически», — сказал Фёдоров.
По его мнению, это повысит надёжность и безопасность.
Ранее газета «Известия» сообщала, что проект закона предполагает самостоятельную проверку органами власти документов, предоставленных гражданами.