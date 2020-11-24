Глава Карелии рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

Глава Карелии Артур Парфенчиков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

Он заявил, что «ситуация с ноября развивалась резко, серьёзно».

«Мы до октября шли достаточно спокойно, в том числе и по ОРВИ. И специалисты говорят, что одна из причин этой резкой вспышки — это, по сути дела, отсутствие серьёзной первой волны в нашей республике. У нас всё прошло достаточно спокойно и весной, и летом, при минимальных уровнях инфицирования, заболеваемости граждан. Поэтому, конечно, мы в начале ноября ожидали этого с точки зрения эпидемиологических прогнозов», — цитирует ТАСС Парфенчикова.

Согласно данным оперштаба на 24 ноября, в России в течение суток выявили 24 326 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых эпизодов с начала эпидемии в стране достигло 2 138 828.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.