В Движении автомобилистов России оценили изменения в водительские права и ПТС

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).

«Все те данные, которые сейчас пытаются перенести в водительские удостоверения, есть в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, в идеале нужно сделать так, чтобы все данные были в электронной базе у сотрудников ГИБДД, в том числе по ОСАГО, и чтобы водителям не нужно было возить с собой документы в бумажном виде.

«Если мы пытаемся жить в условиях цифровой экономики и цифрового управления, то давайте освободим от всего этого водителя», — предложил он.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с «Известиями» прокомментировал новость о том, что теперь в водительских удостоверениях будет текст на трёх языках — русском, английском и французском.