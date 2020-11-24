В Движении автомобилистов России оценили изменения в водительские права и ПТС

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
В Движении автомобилистов России оценили изменения в водительские права и ПТС
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Все те данные, которые сейчас пытаются перенести в водительские удостоверения, есть в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, в идеале нужно сделать так, чтобы все данные были в электронной базе у сотрудников ГИБДД, в том числе по ОСАГО, и чтобы водителям не нужно было возить с собой документы в бумажном виде.

«Если мы пытаемся жить в условиях цифровой экономики и цифрового управления, то давайте освободим от всего этого водителя», — предложил он.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с «Известиями» прокомментировал новость о том, что теперь в водительских удостоверениях будет текст на трёх языках — русском, английском и французском.

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