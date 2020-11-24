В АТОР прокомментировали ситуацию с новогодними праздниками

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с новогодними праздниками.
В АТОР прокомментировали ситуацию с новогодними праздниками
  • Pixabay

«Довольно интересная картина с Москвой. Есть специальные предложения от отелей, Новый год в Москве есть, специальные пакеты туроператоров. Это касается не только жителей Москвы, но и жителей регионов», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ожидается большой наплыв гостей и в Московской области.

«Мы пока не знаем, что будет на Новый год. Но абсолютно точно в Московской области, особенно когда мы говорим про такие виды размещения, как отель или те же коттеджи, какие-то домики на большой территории, где есть и отельные, и гостиничные корпусы, — это самое востребованное предложение», — сказала Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.

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