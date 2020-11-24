В Удмуртии вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Виновнику аварии на трассе Игра — Глазов в Удмуртии, в которой погибли четыре человека, вынесли приговор.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

ДТП произошло днём 24 февраля 2020 года. В снегопад и при плохой видимости водитель Toyota Highlander, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Xray. Там находилась семья из пяти человек: супруги 35 и 36 лет и трое их малолетних дочерей — одного года, семи и девяти лет. Выжила только годовалая девочка.

В отношении 34-летнего водителя иномарки было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть четырёх лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Его приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права в течение 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Ранее «Крыминформ» сообщал о крупной аварии в Черноморском районе Крыма, в результате которой пострадали четыре человека.