Эксперты дали прогноз по «чёрной пятнице» в России
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По оценке АКИТ, продукцию для дома можно будет приобрести дешевле на 30—50%, а меньше всего дисконт окажется на бытовую технику и гаджеты (не более 20% и 5—10% соответственно).
Со своей стороны, в Национальной ассоциации дистанционной торговли выразили мнение, что на некоторые товары максимальная скидка может достичь и 90%.
Количество покупателей из-за пандемии вырастет на 20%, с 50 млн в 2019 году — до 60 млн в 2020-м, прогнозирует президент ассоциации Александр Иванов.
«Мы видим, что потребительский спрос снижается — люди внимательно и чутко относятся к своим тратам. Наши опросы показывают, что россияне готовятся к этой распродаже, аккумулируют средства», — сказал он.
По оценке ассоциации, суммарный объём покупок в дни распродаж достигнет около 30 млрд рублей (в 2019 году показатель составлял 25 млрд рублей).
Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.