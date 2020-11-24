Эксперты дали прогноз по «чёрной пятнице» в России

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) дали прогноз по «чёрной пятнице» в России. Как считают эксперты, максимальные средние скидки будут на одежду и обувь — 70—80% (против 50—60% в 2019 году).

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке АКИТ, продукцию для дома можно будет приобрести дешевле на 30—50%, а меньше всего дисконт окажется на бытовую технику и гаджеты (не более 20% и 5—10% соответственно).

Со своей стороны, в Национальной ассоциации дистанционной торговли выразили мнение, что на некоторые товары максимальная скидка может достичь и 90%.

Количество покупателей из-за пандемии вырастет на 20%, с 50 млн в 2019 году — до 60 млн в 2020-м, прогнозирует президент ассоциации Александр Иванов.

«Мы видим, что потребительский спрос снижается — люди внимательно и чутко относятся к своим тратам. Наши опросы показывают, что россияне готовятся к этой распродаже, аккумулируют средства», — сказал он.

По оценке ассоциации, суммарный объём покупок в дни распродаж достигнет около 30 млрд рублей (в 2019 году показатель составлял 25 млрд рублей).

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.