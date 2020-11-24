В Коврове полицейские задержали наркоторговца

Оперативники задержали в Коврове мужчину, в его автомобиле, а также на территории его дачного участка обнаружили и изъяли наркотические вещества, весы и упаковочные материалы для расфасовки.

РИА Новости

Об этом сообщает tv-mig.ru. Сообщается, что полицейские обнаружили синтетическое наркотическое средство мефедрон массой 493,81 гр и 428,1 гр марихуаны. Изъятые наркотические средства предназначались для продажи через «тайники-закладки» на территории Владимирской и Нижегородской областей. В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в крупном размере». В настоящее время задержанный находится под стражей. Ведётся следствие. Ранее «Известия» со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщали, что в начале ноября в Калининградской области на границе с Польшей было изъято более 50 кг наркотических веществ.