Эксперт оценил ситуацию с апартаментами в России

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Эксперт агентства недвижимости «Авахо» Станислав Манжиевский оценил ситуацию с апартаментами в России.
Эксперт оценил ситуацию с апартаментами в России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Перспективы перевода апартаментов в жилой фонд до конца 2020 года подогрели интерес к ним со стороны инвесторов. Сейчас такая недвижимость стоит на 10—15% дешевле квартир», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если статус сравняется, то и текущая разница в цене должна нивелироваться.

Рынок апартаментов сосредоточен в основном в Москве, Санкт-Петербурге и частично в Краснодарском крае. Как подчеркнул Манжиевский, за 2020 год в этих регионах спрос на подобную недвижимость вырос в среднем на 30—40%. В целом по России предложение сократилось на 8—10%.

«Учитывая возможный запрет на строительство апартаментов в будущем, это может означать скорый дефицит, а в перспективе — полное исчезновение апартаментов с рынка», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со статусом апартаментов.

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