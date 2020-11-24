В Таманскую мотострелковую дивизию поступили новейшие радиолокационные комплексы

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На вооружение Таманской мотострелковой дивизии ЗВО поступили новейшие радиолокационные комплексы «Аистёнок».
В Таманскую мотострелковую дивизию поступили новейшие радиолокационные комплексы
  • ©wikipedia

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок» были поставлены в артиллерийские подразделения Таманской мотострелковой дивизии в рамках государственного оборонного заказа.

Благодаря этим радиолокационным устройствам военнослужащие смогут обнаруживать миномётные позиции неприятеля в 3 км от огневого рубежа. Кроме того, антенны с электронным переключателем лучей по азимуту и углу позволяют солдатам контролировать полёт мин.

Как ранее сообщало Минобороны России, в Петербурге был выведен из эллинга корпус новейшего дизель-электрического ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат».

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