В Таманскую мотострелковую дивизию поступили новейшие радиолокационные комплексы
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистёнок» были поставлены в артиллерийские подразделения Таманской мотострелковой дивизии в рамках государственного оборонного заказа.
Благодаря этим радиолокационным устройствам военнослужащие смогут обнаруживать миномётные позиции неприятеля в 3 км от огневого рубежа. Кроме того, антенны с электронным переключателем лучей по азимуту и углу позволяют солдатам контролировать полёт мин.
Как ранее сообщало Минобороны России, в Петербурге был выведен из эллинга корпус новейшего дизель-электрического ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат».