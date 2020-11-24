Центробанк выпустил памятные монеты с крокодилом Геной

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Центробанк выпустил две памятные монеты из серии «Российская (советская) мультипликация», посвящённые крокодилу Гене и Чебурашке.
Центробанк выпустил памятные монеты с крокодилом Геной
  • © РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Во вторник, 24 ноября, в обращение вышли монеты номиналом в три и 25 рублей. Первая сделана из серебра, вторая — из недрагоценных металлов. 25-рублёвки выпустили в двух видах: с просто рельефным и цветным покрытием.

«На оборотной стороне монеты расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма «Крокодил Гена» на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения вокзала; вверху по окружности имеется надпись «Крокодил Гена», — говорится в описании серебряной трёхрублёвой монеты.

Монет номиналом 25 рублей выпустили 850 тыс. штук. Таких же 25-рублёвых с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина, у Банка России есть право на использование персонажей из 13 мультфильмов.

«Лицензионное соглашение заключено по мультфильмам: «Бабушкин зонтик», «Балерина на корабле», «Бременские музыканты», «В стране невыученных уроков», «Весёлая карусель №1», «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в гости», «Времена года», «Девочка и слон», «Дед Мороз и лето», «Капризная принцесса», «Крокодил Гена», «Ну, погоди!», «Умка». ЦБ может выпустить монеты, используя образы из 13 мультфильмов, на это у них есть лицензия», — уточнила Малыгина.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в октябре Банк России выпустил серебряные монеты к 100-летию государственности Удмуртии.

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