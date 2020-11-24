Мединский прокомментировал преподавание истории в школах

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, как должна преподаваться история в школе.

«У меня немного неординарный взгляд на систему преподавания истории в школе, поскольку мне кажется, что дискуссия, которую традиционно ведут методисты, педагоги, как преподавать, а есть так называемая линейная система преподавания истории, есть концентрическая система. Или как-то она немного по-иному звучит. Но дело не в этом. Это вторично», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, первичны два момента. Во-первых, концептуально в целом, под каким углом подходить к изучению и продвижению истории собственной страны, пояснил Мединский.

«Это мы довольно подробно обсуждали вместе с ведущими историками, культурологами, политологами, учёными, публицистами на форуме «История. Новый взгляд», который был в начале октября этого года», — сказал он.

Как добавил Мединский, второй вопрос связан с тем, изучать историю России в отрыве от общемировой или вместе.

Ранее Мединский в беседе с сайтом «Аргументы и факты» ответил на вопрос о связи политики и истории.