Воробьёв посетил «красную зону» в госпитале Химок

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил пациентов «красной зоны» в инфекционном стационаре для пациентов с COVID-19, развёрнутом в спортивном комплексе на базе ФОК в Химках. Также он вручил врачам награды.
Воробьёв посетил «красную зону» в госпитале Химок
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор пообщался с врачами и пациентами.

«В разных палатах разные люди слова благодарности нашим врачам говорят. Всё делается своевременно. Понятно, что болезнь очень непросто протекает, но люди чувствуют заботу, профессионализм. Есть все необходимые медикаменты, протоколы. Наши врачи научились лечить COVID-19», — отметил губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что фонд свободных коек в стационарах для пациентов с COVID-19 в Севастополе составляет более 12%.

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