Мурашко оценил эффективность вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал эффективность вакцины «Спутник V» от коронавируса.

«Данные о высокой эффективности вакцины «Спутник V» дают нам надежду на то, что вскоре мы получим важнейший инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции», — приводит слова министра пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» от коронавируса показала эффективность выше 95% на 42-й день исследования. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги исследования вакцины.