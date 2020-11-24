В Крыму в 2020 году предотвратили четыре теракта

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В Крыму в 2020 году было предотвращено четыре теракта. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности на территории полуострова.
В Крыму в 2020 году предотвратили четыре теракта
  • РИА Новости

«Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила (в 2020 году. — RT) предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта», — цитирует ТАСС Патрушева.

По его словам, меры по безопасности в Крыму в период прошедшего курортного сезона позволили не допустить осложнения в регионе криминогенной обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Летом в ФСБ заявляли, что предотвратили теракт на одном из рынков Симферополя. 

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