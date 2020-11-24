Губернатор ХМАО выступит с отчётом о работе правительства 26 ноября

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Отчёт губернатора ХМАО Натальи Комаровой о работе правительства, а также её обращение к жителям, в котором будут обозначены приоритетные направления развития региона, состоится 26 ноября.
Губернатор ХМАО выступит с отчётом о работе правительства 26 ноября
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент общественных и внешних связей ХМАО.

«Отчёт будет о предварительных результатах деятельности правительства автономного округа за 2020 год и обращение к жителям, депутатам и представителям общественности региона. Акцент будет сделан на инвестиционной политике, задачах развития экономической сферы, системных решениях, направленных на повышение качества жизни в регионе», — уточнили в департаменте.

Обращение состоится в рамках заседания региональной думы. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

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