Беглов оценил важность совместных инвестиционных проектов с Ленобластью

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что тандем с Ленобластью в плане инвестиционных проектов имеет большое будущее.

По словам главы города, Петербург и Ленобласть — это одна большая агломерация и они должны работать вместе, передают «Невские новости».

Реализацию этих планов губернатор обсудил на совещании с членами правительства.

Как ранее сообщала НСН, с начала 2020 года объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» превысил 7 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем за такой же период 2019 года.