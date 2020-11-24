В Петербурге выявлено более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 3179 новых случаев коронавирусной инфекции. Ранее антирекордом стали зафиксированные накануне 2926 случаев.

Об этом сообщает издание «Невские новости».

Всего с начала пандемии в Петербурге было зафиксировано более 100 тыс. инфицированных.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.