В Петербурге выявлено более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки

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В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 3179 новых случаев коронавирусной инфекции. Ранее антирекордом стали зафиксированные накануне 2926 случаев.
В Петербурге выявлено более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Невские новости».

Всего с начала пандемии в Петербурге было зафиксировано более 100 тыс. инфицированных.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

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