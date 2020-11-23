В Госдуме предложили увеличить финансирование образовательных учреждений на фоне пандемии

Комитет Госдумы по образованию и науке предложил увеличить финансирование образовательных учреждений на фоне пандемии, заявил глава комитета Вячеслав Никонов.

Об этом сообщает газета «Известия».

Одна из инициатив — покрыть расходы вузов на санобработку, средства индивидуальной защиты, перевод сотрудников на удалёнку. Внебюджетные расходы учебных заведений выросли из-за коронавируса. Как отметил Никонов, речь идёт о миллиардах рублей.

По словам депутата, стоимость образовательных услуг не должна измениться из-за перевода на дистанционный формат обучения.

Ранее директор фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова в беседе с НСН оценила ситуацию с дистанционным обучением.