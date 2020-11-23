В Петербурге рассказали о премиях для выпускников вузов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о премировании победителей городского конкурса на соискание премий правительства Северной столицы за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов госвласти.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Будут отмечены 73 конкурсанта. Размер каждой премии составляет 16 тыс. рублей.

Премии присуждаются с 2007 года. Их цель — повысить качество подготовки специалистов в городских вузах, имеющих государственную аккредитацию.

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