В Роскачестве дали рекомендации по выбору зимней обуви

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В Роскачестве дали рекомендации по выбору и уходу за зимней обувью.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору зимней обуви
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт организации.

По словам эксперта, нежелательно носить одну и ту же пару обуви каждый день, поскольку во время носки кожа сгибается и разгибается.

Также нежелательно производить принудительную сушку с использованием батарей, фена или вкладных сушилок, поскольку кожа может сделаться грубой.

Если второй пары обуви нет, то для сушки лучше всего использовать обычную бумагу, а стельку можно просушить отдельно.

Виды кожи, в составе которых есть синтетика, меньше всего подходят для зимней погоды, такую обувь не следует носить при температуре ниже -10 °С.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты оценили потребительскую активность россиян.

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