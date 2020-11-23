На Кубани назначили нового министра экономики

Новым министром экономики Кубани назначен 33-летний Алексей Юртаев из Москвы.

О назначении стало известно в понедельник, 23 ноября, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Соответствующее распоряжение подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Юртаев родился 31 октября 1987 года в Орске Оренбургской области. Окончил ВШЭ, Евразийский университет. Работал в отделе инновационного развития Министерства экономического развития России, в Институте (фонде) социально-экономических и политических исследований.