На Кубани назначили нового министра экономики

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Новым министром экономики Кубани назначен 33-летний Алексей Юртаев из Москвы.
На Кубани назначили нового министра экономики
  • © Пресс-служба администрации Краснодарского края

О назначении стало известно в понедельник, 23 ноября, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Соответствующее распоряжение подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Юртаев родился 31 октября 1987 года в Орске Оренбургской области. Окончил ВШЭ, Евразийский университет. Работал в отделе инновационного развития Министерства экономического развития России, в Институте (фонде) социально-экономических и политических исследований.

 

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