Воробьёв прокомментировал работу муниципальных служб в связи со снегопадом

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал все муниципальные службы региона максимально мобилизоваться в борьбе с последствиями снегопада.
Воробьёв прокомментировал работу муниципальных служб в связи со снегопадом
  • © Егор Еремов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Зима приближается. Мы видим первые снегопады. Первая тема, которой хотел коснуться, — уборка территорий. Понятно, что такой циклон заставляет действовать организованно. Мы долго готовили технику, чтобы она была в достаточном количестве. Нужно максимально мобилизоваться, обращать внимание на обращения и жалобы граждан», — отметил Воробьёв.

Губернатор попросил контролировать службы, которые должны заниматься очисткой территорий.

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