Воробьёв прокомментировал работу муниципальных служб в связи со снегопадом
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Зима приближается. Мы видим первые снегопады. Первая тема, которой хотел коснуться, — уборка территорий. Понятно, что такой циклон заставляет действовать организованно. Мы долго готовили технику, чтобы она была в достаточном количестве. Нужно максимально мобилизоваться, обращать внимание на обращения и жалобы граждан», — отметил Воробьёв.
Губернатор попросил контролировать службы, которые должны заниматься очисткой территорий.