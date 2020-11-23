Воробьёв прокомментировал работу муниципальных служб в связи со снегопадом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал все муниципальные службы региона максимально мобилизоваться в борьбе с последствиями снегопада.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Зима приближается. Мы видим первые снегопады. Первая тема, которой хотел коснуться, — уборка территорий. Понятно, что такой циклон заставляет действовать организованно. Мы долго готовили технику, чтобы она была в достаточном количестве. Нужно максимально мобилизоваться, обращать внимание на обращения и жалобы граждан», — отметил Воробьёв.

Губернатор попросил контролировать службы, которые должны заниматься очисткой территорий.