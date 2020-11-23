В Подмосковье рассказали об уборке дорог

Около 1,3 тыс. единиц специальной техники отправляли на уборку и обработку областных дорог в Подмосковье в минувшие выходные.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В выходные в дневное время около 1,3 тыс. единиц техники выводилось для уборки и обработки муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Также на ежедневные ночные дежурства были организованы порядка 2,4 тыс. дорожных машин и не менее 2,3 тыс. рабочих», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что за ситуацией на дорогах следят в круглосуточном режиме.

Больше всего работ было проведено в ночь с 20 на 21 ноября. Дорожные службы очистили более 7,5 тыс. км дорог.