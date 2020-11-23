В Ижевске прошёл региональный этап премии «Студент года — 2020»

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В столице Удмуртии подвели итоги регионального этапа российской национальной премии «Студент года — 2020». Победителей наградили статуэтками, дипломами и памятными призами.
В Ижевске прошёл региональный этап премии «Студент года — 2020»
  • © Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Конкурс проходил дистанционно. В итоге определилось 16 победителей: из них восемь человек получили дипломы в индивидуальных номинациях, ещё восемь — в коллективных.

Лучшие студенты Удмуртии отправились на загородную базу, где будут готовиться к финалу премии «Студент года — 2020» , который пройдёт в Москве с 2 по 6 декабря.

Руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.

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