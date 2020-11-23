В Пермском крае введены ограничения на посещение суда

Арбитражный суд Пермского края с 23 ноября вводит ограничения на посещение суда в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом информирует URA.RU.

«С 23 ноября в Арбитражном суде Пермского края ограничены нарочный приём почты (передача документов лично в руки), выдача исполнительных листов и судебных приказов нарочным способом, личное ознакомление с материалами дел», — информирует пресс-служба Арбитражного суда края.

Суд не уточняет, на какой срок введены данные ограничения.

Ранее «Невские новости» сообщали, что суды Санкт-Петербурга переходят на закрытый режим работы до особого распоряжения.