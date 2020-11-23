На Сахалине завели дело по факту смерти полугодовалого младенца

Уголовное дело по факту смерти шестимесячного мальчика в городе Долинске Сахалинской области возбудил в понедельник, 23 ноября, региональный Следственный комитет.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, осуществляющих контроль за воспитанием малолетних, уточняется в сообщении.

«Согласно результатам судебно-медицинского исследования, предварительной причиной смерти ребёнка явилось обезвоживание организма. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз», — цитирует astv.ru сообщение Следственного комитета.

21 ноября тело шестимесячного младенца без признаков насильственной смерти обнаружили в одной из квартир в городе Долинске на Сахалине.