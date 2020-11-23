Финалистами конкурса «Доброволец России» стали 20 волонтёров из Москвы

Финалистами Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив «Доброволец России» стали 20 волонтёров из Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На конкурс было подано 53 219 заявок в 14 номинациях.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, почти 2,5 тыс. заявок отправили на конкурс москвичи. Эта цифра в три раза больше, чем в 2019 году.

Победителей программы объявят 5 декабря, в Международный день добровольца (волонтёра).

Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге рассказали о работе волонтёров акции «Мы вместе».