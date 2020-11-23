Финалистами конкурса «Доброволец России» стали 20 волонтёров из Москвы
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
На конкурс было подано 53 219 заявок в 14 номинациях.
Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, почти 2,5 тыс. заявок отправили на конкурс москвичи. Эта цифра в три раза больше, чем в 2019 году.
Победителей программы объявят 5 декабря, в Международный день добровольца (волонтёра).
Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге рассказали о работе волонтёров акции «Мы вместе».