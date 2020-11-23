В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве ребёнка

Короткая ссылка
Суд принял решение арестовать мужчину, который обвиняется в убийстве шестилетнего ребёнка в городе Энгельсе Саратовской области.
В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 января 2021 года», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 20 ноября 47-летний мужчина находился в частном домовладении с шестилетним пасынком своего приятеля, который поручил ему присмотреть за ребёнком. Находясь под воздействием алкоголя, мужчина нанёс ножом малолетнему не менее семи ударов.

От полученных ранений мальчик скончался на месте.

Ранее Останкинский суд Москвы арестовал женщину, которую обвиняют в убийстве двух её детей на северо-востоке столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить