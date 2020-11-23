В Саратовской области арестовали обвиняемого в убийстве ребёнка

Суд принял решение арестовать мужчину, который обвиняется в убийстве шестилетнего ребёнка в городе Энгельсе Саратовской области.

Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 20 января 2021 года», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 20 ноября 47-летний мужчина находился в частном домовладении с шестилетним пасынком своего приятеля, который поручил ему присмотреть за ребёнком. Находясь под воздействием алкоголя, мужчина нанёс ножом малолетнему не менее семи ударов.

От полученных ранений мальчик скончался на месте.

Ранее Останкинский суд Москвы арестовал женщину, которую обвиняют в убийстве двух её детей на северо-востоке столицы.