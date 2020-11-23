Переболевший коронавирусом губернатор Камчатки вернулся к работе

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что получил отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 и вернулся на рабочее место после двух недель самоизоляции.

«В конце прошлой недели я получил отрицательный тест на COVID-19. Сегодня, соблюдая все меры предосторожности, вернулся в рабочий график после двух недель карантина», — написал он в Instagram.

По словам Солодова, он переболел в лёгкой форме, что позволило «не выключаться» из рабочего ритма.

11 ноября губернатор Камчатского края сообщил о получении положительного теста на коронавирус.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условие для повторного заболевания коронавирусом.