Путин освободил Хохоликова от должности посла России в Гватемале

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Российский президент Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от обязанностей посла России в Гватемале.
Путин освободил Хохоликова от должности посла России в Гватемале
  • РИА Новости

Об этом говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. 

«Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала», — говорится в документе.

Как отмечает РИА Новости, в начале октября Путин назначил Хохоликова послом России в Никарагуа и по совместительству в Эль-Сальвадоре и Гондурасе.

В октябре Путин назначил Михаила Носкова на должность посла России в Исландии.

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