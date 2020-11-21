Путин освободил Хохоликова от должности посла России в Гватемале
- РИА Новости
Об этом говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
«Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала», — говорится в документе.
Как отмечает РИА Новости, в начале октября Путин назначил Хохоликова послом России в Никарагуа и по совместительству в Эль-Сальвадоре и Гондурасе.
В октябре Путин назначил Михаила Носкова на должность посла России в Исландии.