В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и массовые мероприятия
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«В подпункте 6 пункта 8 слова «по 22 ноября 2020 года» заменить словами «по 29 ноября 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на портале областного правительства.
Этот подпункт приостанавливает посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов.
Также документ продлевает до 29 ноября запрет на проведение в Московской области спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных мероприятий.
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