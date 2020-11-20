В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и массовые мероприятия

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В Московской области продлили запрет на посещение музеев и массовые мероприятия до 29 ноября.
В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и массовые мероприятия
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«В подпункте 6 пункта 8 слова «по 22 ноября 2020 года» заменить словами «по 29 ноября 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на портале областного правительства.

Этот подпункт приостанавливает посещение гражданами организаций, осуществляющих деятельность музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых комплексов.

Также документ продлевает до 29 ноября запрет на проведение в Московской области спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных мероприятий.

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