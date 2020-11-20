Авиация ЧФ проверила систему ПВО Крыма

Истребители и бомбардировщики морской авиации и ПВО Черноморского флота проверили систему противовоздушной обороны Крыма.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Пилоты выполняли задачи и на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, и на сверхмалых высотах.

Боевые расчёты ЗРК С-400 «Триумф» обнаружили контрольные цели и осуществили электронные пуски.

К проверке привлекли четыре самолёта.

Ранее Nation News сообщало, что группа спецназа соединения Южного военного округа провела учения в Карачаево-Черкесии.