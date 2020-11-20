Авиация ЧФ проверила систему ПВО Крыма
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Пилоты выполняли задачи и на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, и на сверхмалых высотах.
Боевые расчёты ЗРК С-400 «Триумф» обнаружили контрольные цели и осуществили электронные пуски.
К проверке привлекли четыре самолёта.
Ранее Nation News сообщало, что группа спецназа соединения Южного военного округа провела учения в Карачаево-Черкесии.