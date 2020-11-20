Крым получит 16 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту в 2021 году

Крым получит 16 млрд рублей на ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Нам добавляют на нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» 10,5 млрд рублей. Итого на сегодня запланированная сумма на нацпроект — 16 млрд рублей», — заявила вице-премьер, министр финансов региона Ирина Кивико.

По её словам, сумма может измениться, так как 24 ноября состоится второе чтение законопроекта о бюджете.

В 2020 году на ремонт дорог в регионе выделили 11 млрд рублей. Работы завершены почти на 70%.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отремонтировать около 90 км дорог в 2021 году.