Ижевскому лицею присвоят имя Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева

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БОУ «Столичный лицей» в Ижевске получит имя Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева.
Ижевскому лицею присвоят имя Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на сайт главы и правительства Удмуртии.

Кунгурцев — участник Великой Отечественной войны. Был лётчиком, позже занял должность командира звена и командира эскадрильи. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 23 февраля 1945 года. Вторую звезду Героя ему вручили после того, как, сбежав из плена, он предоставил ценные разведывательные данные.

Ранее НТВ сообщало, что в Ленобласти открыли памятник Герою России Дмитрию Кожемякину.

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