В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
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«Проект «Безопасные дороги», координатором которого я являюсь, категорически против снижения скоростного порога, который облагается штрафом», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, изменения в законодательстве диктуются жизнью.
Как отметил Афонский, общественные советы во всех субъектах не видят необходимости понижения «штрафной планки» в 20 км/ч.
Ранее эксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.