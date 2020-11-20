В Госдуме прокомментировали идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский прокомментировал предложение депутата Александра Васильева ввести штрафы для водителей за превышение разрешённой скорости на 1 км/ч.

«Проект «Безопасные дороги», координатором которого я являюсь, категорически против снижения скоростного порога, который облагается штрафом», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, изменения в законодательстве диктуются жизнью.

Как отметил Афонский, общественные советы во всех субъектах не видят необходимости понижения «штрафной планки» в 20 км/ч.

Ранее эксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с ФАН прокомментировал инициативу.