Эксперт рассказала, что делать, если потерялся ребёнок

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Создатель и руководитель школы «Лиза Алерт» Алина Павлюкова рассказала, что делать, если потерялся ребёнок.
Эксперт рассказала, что делать, если потерялся ребёнок
  • Pixabay

«Если ребёнок не пришёл в оговоренное время домой или вы потеряли его на прогулке, самый первый шаг — сообщить об этом в полицию по номерам 102 или 112», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если всё случилось в транспорте и ребёнок уехал один, то нужно доехать до следующей остановки и проверить, возможно, он находится там.

«Или наоборот — вернуться на ту остановку, где он, предположительно, остался», — советует эксперт.

Как отметила Павлюкова, для детей есть правило «трёх «о» — остановись, оглянись, окрикни.

«Важно стоять на месте и не бегать в поисках родителей. Так как взрослые всегда ищут, а дети ждут, пока их найдут», — пояснила она.

Эксперт также напомнила, что есть занятия по детской безопасности.

Ранее, как сообщал сайт «Аргументы и факты», руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович дала рекомендации родителям. В частности, она советует всегда проверять целостность конструкций, с которыми играет ребёнок.

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