Автоэксперт рассказал о правилах безопасности в зимнее время

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал о правилах безопасности в зимнее время.

«Первое, на что стоит сделать акцент, — всегда выезжать заранее. Когда водители начинают торопиться на дороге, это приводит к проблемам», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, нужно запастись зимней резиной, проверить жидкость в промывателе, приобрести необходимое оборудование.

«Важно также понимать, что быстро изменить стиль вождения невозможно. Зимой важно следить за скоростью и дистанцией. Понимать, что машина не остановится в момент», — сказал Бахарев.

Он также напомнил, что лёд накатывается там, где чаще всего происходит торможение, поэтому следует быть наиболее осторожными перед светофорами, на перекрёстках, пешеходных переходах.

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на услуги ремонта автомобилей в России вырос на 76% за год.