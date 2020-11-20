Историк рассказал об уроках Нюрнберга

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Вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский рассказал об уроках Нюрнберга.
Историк рассказал об уроках Нюрнберга
  • © РИА Новости / Виктор Кинеловский

«На Нюрнбергском процессе была показана преступная сущность нацистского режима, который был основан на расизме и национализме», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, решения трибунала важны тем, что они показали, что это тупиковый путь для истории, который приводит к колоссальным преступлениям.

Ещё одной заслугой процесса эксперт назвал то, что было признано преступлением развязывание агрессивных войн, что впервые были осуждены люди, развязавшие такие войны.

Как добавил Залесский, многие основы современной международной юстиции были заложены в Нюрнберге, и забвение уроков этого процесса грозит тяжёлыми последствиями.

Ранее доктор исторических наук научный директор РВИО Михаил Мягков в беседе со «Взглядом» отметил важность рассекречивания документов Нюрнбергского процесса.

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