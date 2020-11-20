Экс-глава Росграницы Безделов осуждён на 10 лет лишения свободы

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении экс-главы Росграницы Дмитрия Безделова. Его признали виновным в мошенничестве.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

С августа 2008 года по октябрь 2013 года Безделов руководил Федеральным агентством по обустройству государственной границы. В декабре 2017-го он был осуждён Мещанским районным судом на девять лет за совершение аналогичного преступления в период своей деятельности на указанном посту.

«В ходе нового судебного разбирательства установлено, что Безделов в 2012—2013 годах, действуя в составе созданной им преступной группы, похитил бюджетные средства, выделенные в соответствии с федеральной целевой программой «Государственная граница Российской Федерации» на реконструкцию пунктов пропуска через границу «Нижнеленинское», «Кяхта», «Выборг», «Забайкальск», — рассказали в Генпрокуратуре.

Из перечисленных средств было похищено почти 50 млн рублей.

С учётом ранее назначенного наказания суд приговорил Безделова к десяти годам лишения свободы со штрафом 1 млн рублей. Обвиняемому также запретили в течение трёх лет занимать должности на государственной службе, которые связаны с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Лица, входившие в преступную группу, были осуждены в 2017 году.