Эксперты назвали самые популярные премиальные автомобили в России

В России зарегистрировано 3 млн автомобилей премиальных брендов, что составляет 7% от всех легковых машин в стране. Такие данные на 1 июля приводит аналитическое агентство «Автостат».

Reuters