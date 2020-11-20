Эксперты назвали самые популярные премиальные автомобили в России
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия».
Наибольшей популярностью пользуются автомобили Mercedes-Benz — 706 тыс. единиц.
Далее следуют Audi и BMW (634 тыс. и 632 тыс. соответственно).
В список также попали Lexus (305 тыс.), Volvo (253 тыс.), Land Rover (188 тыс.), Infiniti (90 тыс.), Porsche (62 тыс.), Jeep (61 тыс.) и MINI (25 тыс.).
Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.