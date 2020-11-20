Эксперты назвали самые популярные премиальные автомобили в России

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В России зарегистрировано 3 млн автомобилей премиальных брендов, что составляет 7% от всех легковых машин в стране. Такие данные на 1 июля приводит аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты назвали самые популярные премиальные автомобили в России
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

Наибольшей популярностью пользуются автомобили Mercedes-Benz — 706 тыс. единиц.

Далее следуют Audi и BMW (634 тыс. и 632 тыс. соответственно).

В список также попали Lexus (305 тыс.), Volvo (253 тыс.), Land Rover (188 тыс.), Infiniti (90 тыс.), Porsche (62 тыс.), Jeep (61 тыс.) и MINI (25 тыс.).

Ранее независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с автокредитованием в России.

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